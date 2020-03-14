Российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко (20-2) потерпел второе подряд поражение в карьере, уступив по очкам бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу (22-6) на проходящем без зрителей турнире в Бразилии.
Бразилец сделал ставку на удары ногами, переводы в партер и работу в клинче у сетки, но большую часть боя центр октагон контролировал Кунченко. Поединок получился очень близким, но по итогам трёх раундов все судьи отдали победу бразильцу со счётом 29:28.
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