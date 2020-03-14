Фото: kunchenkoaa/instagram.com

Тётя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса. Сам спортсмен призвал коллег не пренебрегать правилами гигиены и избегать рукопожатий.

Об этом Макгрегор написал на своей странице в Insragram, отметив, что происходит «какая-то ерунда», когда умирает сестра его мамы. Я часто заставляю людей говорить, что им не нужна фотография, просто...