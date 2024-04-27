Кудряшов в первом раунде нокаутировал Робутти Российский боксер Дмитрий Кудряшов нокаутировал аргентинца Даниэля Робутти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов в первом раунде нокаутировал аргентинца Леонардо Даниэля Робутти, сообщает корреспондент NEWS.ru. Бой проходил в тяжелом весе и возглавил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дальше хочу поехать домой. О чем еще мечтать… Чемпион целого телеканала, что еще нужно? Меня называют пенсионером, вызывают постоянно, так что я готов драться, — прокомментировал свое выступление Дмитрий Кудряшов.

В активе Дмитрия Кудряшова теперь 27 побед (26 — нокаутом) и шесть поражений. Леонардо Даниэль Робутти выиграл 11 боев (восемь — нокаутом) и семь проиграл. Перед боем с Робутти 38-летний Кудряшов обещал выступать до 55 лет.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. Он рассказал о бое с Виталием Кличко, знакомстве с Майком Тайсоном, бое Александра Поветкина с Николаем Валуевым, а также сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком.