Кудряшов в Москве проведет бой с аргентинцем Робутти Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет бой с Леонардо Даниэлем Робутти

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Дмитрий Кудряшов

Российский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов 26 апреля в Москве проведет бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок будет рассчитан на четыре раунда, пройдет в тяжелом весе и возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Свой предыдущий бой 38-летний Кудряшов провёл в начале марта в белгородском Губкине, в шестом раунде нокаутировав американца Деандре Севейджа.

Робутти один раз он выступил и в России — в феврале 2022 года в Екатеринбурге аргентинец уступил Георгию Юновидову. Последний бой 38-летнего аргентинца прошел в декабре 2023 года, когда он победил соотечественника Маурисио Роберто Каседо.

В активе Дмитрия Кудряшова 26 побед (25 — нокаутом) и шесть поражений. Леонардо Даниэль Робутти выиграл 11 боев (8 — нокаутом) и шесть проиграл.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. Он рассказал о бое с Виталием Кличко, знакомстве с Майком Тайсоном, бое Александра Поветкина с Николаем Валуевым, а также сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком.