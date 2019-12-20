https://static.news.ru/photo/4c82963c-2408-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кудряшов Фото: dmitry__kudryashov/instagram.com

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов одержал победу раздельным решением судей над чехом Вацлавом Пейсаром на турнире в Красноярске.

Поединок непросто складывался для Кудряшова с самого начала. В первые два раунда он пропустил слишком много ударов и при этом пассивно действовал в атаке и значительно уступал сопернику в скорости. В конце четвёртого раунда Дмитрий отправил соперника в тяжёлый нокдаун правым боковым. Пейсар восстановился и продолжил работать первым номером в середине боя. Кудряшов продолжил застаиваться и пропускать много ударов. В девятом раунде чех травмировал руку, и концовка боя осталась за россиянином. По итогам десяти раундов двое судей отдали победу Кудряшову со счётом 97:92, 95:94, а третий судья отдал победу Пейсару со счётом 97:92.

Это был первый бой Кудряшова в карьере, который прошёл всю дистанцию.

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