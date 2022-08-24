Кудряшов объяснил, почему Джошуа проиграл Усику Боксер Кудряшов: Джошуа не хватило напора для победы над Усиком

Фото: EPA/TASS

Энтони Джошуа

Российский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов прокомментировал MMA.Metaratings.ru победу Александра Усика над Энтони Джошуа. По его мнению, британцу не хватило напора в том поединке, он выступал в слишком классической манере.

Для меня это был интеллектуальный бокс, в котором Джошуа не дали реализовать то, что ему было нужно. Несколько моментов было, когда он смог атаковать и устроить силовую рубку. Усик сразу выглядел не так уверенно, но это были единичные и непродолжительные моменты. Александр просто подавил Джошуа, — сказал Кудряшов.

Он добавил, что от Джошуа ждали силового и жесткого напора, грязного бокса, а он стоял в классической прямой стойке, пытался попасть правой и показать что-то боксерское. Для победы над Усиком нужно что-то экстраординарное, а перебоксировать его нереально.

Усик 21 августа одержал победу в противостоянии с британцем Энтони Джошуа и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок проходил в Саудовской Аравии и завершился раздельным решением судей. Оба бойца за поединок получили по $40 млн.