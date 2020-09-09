Не тот уровень: куда катится российский ММА

Российский ММА угодил в скандал и снова отличилась лига Absolute Championship Akhmat (ACA). В со-главном бою турнира, который прошёл 5 сентября в Москве, встречались Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков. Победу единогласным решением судьи отдали первому, но глава промоушена Майрбек Хасиев счёл это решение нечестным, и объявил бой несостоявшимся. Имеют ли право главы лиг прилюдно обвинять судей и как обстоят дела в других российских промоушенах — изучил NEWS.ru

На потребу публике

Сначала напомним вам, что же в действительности случилось после боя на турнире АСА в Москве, а конкретно после боя Кокова и Вартаняна.

Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чём я говорю. Мы в своё время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе — согласно нашему регламенту мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся, — сказал Хасиев сразу после турнира. Видеозапись этого заявления опубликована на официальной странице ACA в Instagram.

Итак, разбираемся. Поединок, конечно, не был односторонним, но Вартанян его, как минимум, не проиграл. Он не уступил Кокову в партере, и явно превзошёл в ударной технике. Он хотя бы пытался подключать удары, Коков — только боролся. Но зал в подавляющем большинстве поддерживал Мухаммеда, так как он — из Кабардино-Балкарии, а Вартанян называет себя русским, хотя и не отказывается от малой родины — Армении. Кто бывал на шоу ACA, знает, что публика на шоу на 95% — выходцы с кавказских республик.

Когда судьи объявили решение, оно было встречено недовольным гулом и свистом. Хотя, как уже было сказано выше, решение абсолютно не ошибочное. Вартанян — более классный боец, чем Коков, и победил заслуженно, хотя и не показал ничего выдающегося из-за полуторагодичного простоя. Зато, когда Хасиев взял микрофон и сделал то самое заявление о судьях — зал встретил его аплодисментами.

Путь в никуда

Довольно очевидно, что глава ACA решил пойти на поводу у своей публики. И снова напомним, если вы не знаете, такое поведение Хасиева, не впервой. Вмешиваться в решение судей, которых он сам же и приглашает, для него всё равно, что каждый день выпивать чашку кофе по утрам. В 2017 году, когда ACA ещё называлась Absolute Championship Berkut (ACB), случилась похожая ситуация.



За 15 секунд до конца первого раунда поединка между австрийцем Арби Агуевым и чехом Патриком Кинцлом судья решил вмешаться, так как Агуев, по его мнению, слишком пассивно защищался. Была зафиксирована победа чеха. Однако это не понравилось Хасиеву, и он раскритиковал судейскую бригаду, отказался от её услуг, и признал бой несостоявшимся. Оба бойца получили бонусы как за победу.



Вот вам ещё довольно свежий случай, когда официальный результат боя был заменён на no contest. В поединки Тимур Нагибин — Георгий Караханян судьи отдали победу последнему, но, как не трудно догадаться АСВ признала бой несостоявшимся, а вскоре и вовсе разорвала контракт за симуляцию с Георгием. Надо сказать, что там и правда ситуация была неоднозначная, но, извините, решение судей остаётся решением судей.

vmma.ru

Безусловно, такие вмешательства в работу арбитров вызвали реакцию у самих судей. Британские рефери прекратили сотрудничество с лигой, так как сочли решения её президента о пересмотре результата боёв неуважением.

После того, как руководство АСВ изменило результаты поединков между Патриком Кинцлом и Арби Агуевым, а также между Жоао Луисом Ногейрой и Шамилем Никаевым, которые состоялись на турнире АСВ 52 в Вене, Австрия, мы отказываемся от работы по обслуживанию запланированного на 11 марта турнира АСВ 54 в Манчестере, Великобритания. Мы, как группа арбитров считаем, что изменение единогласного решения судей после турнира без предъявления каких-либо доказательств некомпетентности или коррумпированности судей является неприемлемым прецедентом, который не имеет аналогов в истории, — говорилось в заявлении.

Очевидно, что практика, когда президент промоушена вмешивается в работу рефери и отменяет результаты — это путь в никуда. Невозможно себе представить, чтобы глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт просто так взял и заявил: «Я не согласен решением судьи в таком-то бою, я отменяю результат боя».

И снова очевидно, что когда такое происходит со стороны Хасиева — репутация лиги очень сильно страдает. Это бросает тень не только на ACA, но и на весь российский ММА. Иностранные бойцы после таких случаев будут тщательнее думать, а нужно ли соглашаться выступать в лиге, где у них могут отобрать победу по желанию президента.

Как дела в М-1, Fight Nights Global и RCC

Справедливости ради, такой практики, как в ACA, в других российских промоушенах особо не встретишь. Единственный случай, который имел место в недавнем прошлом, связан с M-1, лигой Вадима Филькенштейна. Но там не президент вмешался в исход боя между Сергеем Гольцовым и Юрием Фёдоровым (2018 год), а сама судейская бригада, что принципиально меняет ситуацию.



В начале третьего раунда Фёдоров провёл бросок, а его оппонент в течении нескольких секунд держался за канаты, за счёт чего смог сорвать атаку соперника и заняв доминирующее положение, провести добивающую серию. Рефери нарушения не заметил, допустив результативную ошибку. Сразу по окончании турнира главный судья после совещания со всей судейской бригадой принял решение об изменении результата турнира на No Contest. Никто из бойцов с этим особо не спорил. В итоге бойцы провели реванш спустя год, и Федоров победил.

Чтобы не делать слишком уж печальных выводов про весь российский ММА, надо сказать, что ни в Fight Nights Global, ни в RCC: Russian Cagefighting Championship, ни в M-1 махинаций с результатами не наблюдается. Но есть другая проблема...

vk.com/m1_mixfight

Полное отсутствие допинг-контроля

С чем надо бороться российскому ММА, так это с проблемой отсутствия допинг-контроля. Никто и не скрывает, что бойцы, выступающие в российских промоушенах, зачастую сидят на стероидах и химии. У них нет причин этого не делать, ведь они не могут быть уверенными, что соперник будет чистым. И это самая большая проблема в российских смешанных единоборствах.

Дело в том, что в солидных мировых промоушенах, таких как UFC и Bellator, допинг-контроль довольно жёсткий. В UFC тестируют абсолютно всех, в Bellator — выборочно, плюс в обязательном порядке участников титульных боев. Это означает, что для российских бойцов зачастую дорога на Запад закрыта, так как они с большой долей вероятности не смогут пройти допинг-контроль. Самый яркий пример — Иван Штырков из RCC.

Он всегда отрицал, что употребляет допинг, но его дебютный бой в UFC сорвался как раз из-за проваленного допинг-теста. На этом его карьера в главной лиге мира закончилась так и не начавшись. И он такой не один. Любой российский боец, кто хочет уйти в UFC, должен заняться очищением организма заблаговременно, что сильно усложняет ему жизнь, но при этом всё равно не даёт никаких гарантий. Пикограмм какого-нибудь запрещенного вещества всё равно найдут и никому ничего не докажешь.

Если из всего это делать какой-то вывод, то нужно признать, что российский ММА находится совсем не на том уровне, на каком хочется его видеть. Итак, есть две проблемы, которые ситуацию усугубляют. Одна из них, как сказали выше, касается всех — это допинг, вторая — только ACA, а точнее вмешательство президента лиги в результаты боёв. Но с другой стороны, есть и много хороших моментов: за последние 10 лет российские смешанные единоборства сделали гигантский шаг вперёд, этот вид спорта по рейтингам уступает только футболу и иногда хоккею.

В стране появляются новые яркие бойцы, которые уезжают в лучшие лиги и становятся там чемпионами: Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян уже на вершине UFC, на подходе Забит Магомедшарипов, Аскар Аскаров и ряд других перспективных ребят. В Bellator чемпионом в августе стал Вадим Немков, повторивший путь Александра Шлеменко, Виталия Минакова и Андрея Корешкова. Есть еще Анатолий Токов, который уже сейчас достоин титульного боя. А сколько ещё молодых и перспективных пока дерётся в России. Им хочется пожелать не попадать в судейские и допинговые скандалы.

Если развитие наших лиг продолжится в нынешнем темпе, то через несколько лет половина всех чемпионов UFC и Bellator могут быть россиянами.