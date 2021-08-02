Кубинский борец Лопес выиграл четвёртую Олимпиаду и побил рекорд Карелина

Кубинский борец-тяжеловес греко-римского стиля Михаин Лопес победил в финале олимпийского турнира в Токио грузина Якоби Каджая и стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, превзойдя высшее достижение этого вида спорта, которое ранее принадлежало россиянину Александру Карелину.

Лопес активно начал поединок и уже на первой минуте заработал три балла в партере. Несмотря на преимущество, он продолжил прессинговать и во второй половине схватки заработал ещё два балла, окончательно подавив сопротивление соперника, который лишь пытался сдерживать его атаки в концовке. Со счётом 5:0 убедительную победу одержал Лопес.

Как стало известно ранее, российский борец греко-римского стиля, выступающий в супертяжёлом весе, Сергей Семёнов победил в поединке за бронзовую награду чилийца кубинского происхождения Ясмани Акосту.