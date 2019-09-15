https://static.news.ru/photo/222bae76-d775-11e9-92e3-fa163e074e61_660.jpg Никита Крылов Фото: nikitakrylovufc/instagram.com

Уроженец Донбасса Никита Крылов (25-7) потерпел поражение по очкам на турнире UFC в Ванкувере от опытного бразильца Гловера Тейшейры (30-7).

В первом раунде у Крылова была хорошая возможность завершить бой в маунте или задушить соперника из-за спины. Во второй пятиминутке Тейшейра провёл хорошую серию ударов, но пропустил тейкдаун и остаток раунда провёл на канвасе. Бразильский ветеран сохранил на удивление больше сил на концовку, в которой мог провести рычаг локтя и гильотину и хорошо побил Крылова в партере. Мнения судей разделились. Двое отдали победу бразильцу со счётом 29:28, один — гражданину Украины.

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