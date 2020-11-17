Крупнейшая ММА-компания Азии проведёт первый турнир в России

Промоутерская компания ONE, входящая в пятёрку самых влиятельных организаций в мире ММА, проведёт первый турнир в России по кикбоксингу. Турнир пройдёт в партнёрстве с российским промоушеном Fair Fight.
28 ноября с участием 26 бойцов из России и Белоруссии в турнире-четвёрке в полулёгком весе будет разыгран контракт с лигой ONE. За него поборются кикбоксеры Владимир Кузьмин, Тамерлан Баширов, Виктор Михайлов и Максим Петкевич.
ONE — гранд в мировом кикбоксинге. Мы рады, что будем работать вместе. В ноябре будет пилотный турнир, и если все пройдет так, как мы планируем, то в следующем году мы проведем еще несколько шоу, в том числе и по ММА, — приводит слова исполнительного директора RCC и Fair Fight Николая Клименко пресс-служба организации.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов объяснил, почему не стал бить Адама Яндиева в ответ, а предпочёл написать заявление в полицию.