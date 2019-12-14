https://static.news.ru/photo/fe6567d0-1efe-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Теренс Кроуфорд Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) победил техническим нокаутом литовца Эгидиуса Каваляускаса (21-1-1, 17 КО) и защитил титул чемпиона WBO в полусреднем весе.

Американец захватил преимущество с первого раунда, а к середине боя оно стало доминирующим. В седьмом раунде после атаки Кроуфорда Каваляускас оказался первый раз в нокдауне. В девятой трёхминутке литовец падал уже дважды и после второго нокдауна рефери не позволил продолжить поединок.

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