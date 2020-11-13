Кроуфорд нокаутировал Брука и отстоял титул чемпиона WBO

https://static.news.ru/photo/f7bf3602-2701-11eb-8550-fa163e074e61_660.jpg Теренс Кроуфорд Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) победил техническим нокаутом в четвёртом раунде британца Келла Брука (39-2, 27 КО) и отстоял титул WBO во втором полусреднем весе на вечере профессионального бокса в Лас-Вегасе.

В начале боя Кроуфорд спокойно отдал сопернику инициативу на ринге и начал работать в привычной роли контрпанчера. Брук при этом пару раундов боксировал на равных, пока Кроуфорд не начал взрываться сериями. Во четвёртом раунде правый джеб сильно потряс Брука, после чего Кроуфорд бросился его добивать. Рефери засчитал нокдаун, но когда бой возобновился, Кроуфорд снова провёл невероятную серию и добил соперника.

Как писал NEWS.ru, в Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship, в главном бою которого бразильский легковес Рафаэл дос Анжос победил единогласным решением судей американца Пола Фелдера.