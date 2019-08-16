Через три недели в столице Урала стартует 20-й юбилейный чемпионат мира по боксу. Сборная России готовится к нему под руководством нового главного тренера Виктора Фахрутдинова и рассчитывает занять первое общекомандное место. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о подготовке к чемпионату, контроле МОК, отборе на Олимпиаду и готовности организовать бой для Александра Емельяненко.

— Как проходит подготовка к чемпионату мира? Стоит ли ждать от организаторов сюрпризы?



— Подготовка проходит по плану без каких-либо замечаний. Думаю, организация будет на самом высоком уровне. Сейчас формируется список гостей, в том числе и от комиссии МОК, которая пришлёт своих наблюдателей. Поэтому будет важно провести соревнования качественно и показать эффективность реформы судейства. Это будет исторический 20-й чемпионат мира, поэтому мы чувствуем серьёзную ответственность. 18 августа определится состав нашей сборной, который назовёт главный тренер.

— Когда приедут участники соревнований из других стран?



— Многие национальные команды уже приезжают заранее в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, где будут использовать местные базы для заключительного этапа подготовки.

— Отсутствие руководителя AIBA в данный момент влияет на процесс подготовки к турниру?



— Нет. Мы как организаторы ведём работу в обычном режиме. От AIBA уже приезжала комиссия и оценила подготовку на десять с плюсом. Им всё понравилось на сто процентов. С AIBA идёт постоянное взаимодействие.

Умар Кремлёв (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

— Кроме украинской команды остальные сборные будут выступать в сильнейших составах?



— Конечно. Украина тоже пришлёт свою команду, просто у них есть свои взгляды на этот чемпионат мира и подготовку к Олимпиаде, но они будут выступать.

— Министерство у них просто не выделяет деньги на соревнования в России, а с самой федерацией у вас нормальные отношения?



— Конечно, тут нет никакой политики. У нас тоже в каком-то весе могут выступить не первые номера. Посмотрим, как пройдёт отбор, что решит главный тренер.

— Виктор Фахрутдинов недавно занял эту должность. Почему решили поменять коней на переправе?



— Это решение принимал не я, а тренерский совет. Также мы учли пожелание самого Эдуарда Кравцова, который ранее занимал эту должность. Никто никого не выгонял и не убирал, просто тренерское сообщество решило провести такую реформу, при которой Кравцов занял должность генерального менеджера сборных команд.

— На какой результат сборной России вы рассчитываете?



— Главным тренером поставлена задача занять первое командное место.

Умар Кремлёв Сергей Лантюхов/News.ru

— На кого рассчитываете в борьбе за золотые награды?



— Пока не объявлен состав, не буду называть конкретные имена. Считаю, что в каждой из восьми весовых категорий российские боксёры могут побороться за награды, но всё будет зависеть не только от них. В нашем виде спорта колоссальная конкуренция. В Екатеринбурге выступят 90 стран. Немногие виды спорта могут похвастать таким соперничеством. У нас нет явных лидеров. Претендовать на первое общекомандное место могут пять-шесть стран. Поэтому нас ждут серьёзные бои и равные противостояния, исход которых может решить любая мелочь.

— Чемпионат мира не будет отбором на Олимпиаду. Уже известно, где будут проходить основные отборочные турниры?



— Отбор будет проходить в начале следующего года по континентам. Примут их разные страны, в частности Китай, Англия. В Лондоне пройдёт европейский отборочный турнир. Это нормальная практика и для всех предыдущих Олимпиад. Только к Рио был отбор по итогам чемпионата мира. Чемпионат мира сам по себе имеет высокий статус и в случае победы даёт возможность получить звание заслуженного мастера спорта. Отсутствие квалификационного статуса никак не отразится на его уровне.

— Вы сделали предложение Александру Емельяненко провести профессиональный бой на одном из ваших турниров. Он него и его команды была какая-то реакция?



— Александр сейчас думает над нашим предложением. Если он примет решение провести бой в профессиональном боксе, мы без проблем можем ему помочь и организовать такой поединок.