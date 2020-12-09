Кремлёв рассказал про музыку, которую слушает

Я люблю музыку с хорошими текстами, настоящими, жизненными. Жанр не важен. Люблю, чтобы слова имели смысл, были связаны с реальной жизнью. Если называть конкретных исполнителей, то мне Баста нравится, его слушаю. Могу Тимати послушать. И очень нравится Виктория Черенцова — это восходящая звезда, у неё хорошие песни, — сказал Кремлёв NEWS.ru.