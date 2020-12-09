Кремлёв рассказал про музыку, которую слушает

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, баллотирующийся на пост президента Международной боксёрской ассоциации (AIBA), рассказал о музыке, которую любит слушать.
Я люблю музыку с хорошими текстами, настоящими, жизненными. Жанр не важен. Люблю, чтобы слова имели смысл, были связаны с реальной жизнью. Если называть конкретных исполнителей, то мне Баста нравится, его слушаю. Могу Тимати послушать. И очень нравится Виктория Черенцова — это восходящая звезда, у неё хорошие песни, — сказал Кремлёв NEWS.ru.
Выборы главы AIBA пройдут в субботу, 12 декабря. Кремлёв считается главным претендентом на победу.
NEWS.ru сделал эксклюзивное интервью с Кремлёвым, в котором он рассказал, как будет реанимировать олимпийский бокс и как он предпочитает отдыхать.