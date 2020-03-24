https://static.news.ru/photo/50f82d68-6ddb-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поддержал совместное решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о переносе летних Олимпийских игр на лето 2021 года.

Могу только поаплодировать тому, что они услышали мои рекомендации и приняли очень правильное решение. Здоровье спортсменов и тренеров для нас важнее всего. Теперь у всех будут равные возможности в подготовке к Играм, — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.

Также Кремлёв выразил надежду, что Международная ассоциация любительского бокса AIBA будет восстановлена в правах к 2021 году и самостоятельно займётся организацией боксёрского турнира.

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