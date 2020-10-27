Кремлёв объявил о выдвижении в президенты Международной ассоциации бокса

Я принял решение пойти в президенты AIBA. Я не могу больше смотреть на то, что происходит. Я не сомневаюсь, что выберут меня, я знаю каждого, я не одну страну посетил. С божьей помощью меня выберут, и мы вместе сделаем AIBA снова великой, — сказал Кремлёв на пресс-конференции.