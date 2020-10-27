Кремлёв объявил о выдвижении в президенты Международной ассоциации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса и член исполкома AIBA Умар Кремлёв объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты Международной боксёрской ассоциации (AIBA).
Я принял решение пойти в президенты AIBA. Я не могу больше смотреть на то, что происходит. Я не сомневаюсь, что выберут меня, я знаю каждого, я не одну страну посетил. С божьей помощью меня выберут, и мы вместе сделаем AIBA снова великой, — сказал Кремлёв на пресс-конференции.
Выборы президента AIBA пройдут 12–13 декабря. В настоящий момент исполняющим обязанности президента AIBA является марокканец Мохаммед Мустасан.
Ранее федерации бокса Украины, Сербии, Парагвая и Соломоновых островов написали письма в поддержку кандидатуры генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA). Регистрация кандидатов завершается 2 ноября. Помимо Кремлёва выдвинуты ещё четыре кандидатуры, писал NEWS.ru.