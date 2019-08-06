https://static.news.ru/photo/3f8541b6-b868-11e9-a66c-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: АГН «Москва»

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что не намерен претендовать на пост главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), который покинул марокканец Мохамед Мустасан.

Мустасан подал в отставку. Ему дали возможность руководить, он не справился. Будет исполком, на нем будем выбирать нового главу. Я точно не претендую на должность, готов только помочь по привлечению финансов, по рекомендациям судьям. Моя просьба ко всем членам исполкома — мы все должны объединиться, должны думать о том, как восстановить AIBA, — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Мустасан занимал вакантную должность после отставки президента AIBA Гафура Рахимова, на которой настаивал Международный олимпийский комитет (МОК). Окончательно судьбу главы федерации должна решить отчётно-выборная конференция, которая 15 ноября должна пройти в Лозанне. При этом не исключён вариант переносов выборов на 2020 год.

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