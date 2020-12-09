Кремлёв назвал проблемы мирового бокса

Первая — долги. К сожалению, AIBA сегодня не умеет зарабатывать, а зарабатывать она может и должна. Вторая — нужны реформы устава и менеджмента AIBA, чтобы организация эффективно управлялась. Третья — судейство. Тут необходимо навести порядок. Четвёртая — открытость, прозрачность, их не хватает. Не только перед МОК нужно быть прозрачными, а перед всем спортивным сообществом и перед собой в первую очередь, перед боксёрами и тренерами, — сказал Кремлёв NEWS.ru.