Кремль поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула

https://static.news.ru/photo/e4cb3d60-169a-11eb-9ab5-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул, в главном бою турнира UFC 254 в Абу-Даби победив американца Джастина Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде.
Таким образом, он выиграл 29-й бой в смешанных единоборствах, сохранив ноль в графе «поражения». Но после победы над Гейтжи Хабиб прямо в октагоне объявил о завершении карьеры.
Поздравления Нурмагомедову передал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал решение Хабиба уйти.
Мы рады его победе! И поздравляем его! Всё остальное — его выбор, — приводит слова Пескова «Чемпионат.com».
Как сообщал NEWS.ru, подготовка к бою оказалась для Нурмагомедова необычно тяжёлой и не очень удачной. Незадолго до поединка он переболел свинкой, а затем сломал палец на ноге.
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