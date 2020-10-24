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Кремль поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула

11:11, 25 октября 2020 11
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул, в главном бою турнира UFC 254 в Абу-Даби победив американца Джастина Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде.

Таким образом, он выиграл 29-й бой в смешанных единоборствах, сохранив ноль в графе «поражения». Но после победы над Гейтжи Хабиб прямо в октагоне объявил о завершении карьеры.

Поздравления Нурмагомедову передал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал решение Хабиба уйти.

Мы рады его победе! И поздравляем его! Всё остальное — его выбор, — приводит слова Пескова «Чемпионат.com».

Как сообщал NEWS.ru, подготовка к бою оказалась для Нурмагомедова необычно тяжёлой и не очень удачной. Незадолго до поединка он переболел свинкой, а затем сломал палец на ноге.

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