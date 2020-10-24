Кремль поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула

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Подготовка к титульному поединку против американца Джастина Гейтжи стала для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова непростой по многим показателям. В том числе он испытывал проблемы со здоровьем. Как рассказал его тренер Хавьер Мендес, в сентябре Хабиб переболел свинкой.

Худший тренировочный лагерь, который у нас когда-либо был в плане подготовки. Мы отлично разместились, нас прекрасно приняли. Но нам отчаянно не везло. <...> Хабиб заболел свинкой за две недели до...