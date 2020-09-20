Ковингтон победил Вудли в поединке самых ненавидящих друг друга бойцов UFC

https://static.news.ru/photo/9ca4933c-faf3-11ea-b61b-fa163e074e61_660.jpg Колби Ковингтон с соперником Фото: instagram.com/colbycovmma/

Американский боец и сторонник президента Дональда Трампа Колби Ковингтон (16-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе своего соотечественника и активиста движения Black Lives Matters Тайрона Вудли (19-6-1).

После непродолжительной разведки Ковингтон прошёл сопернику в корпус и перевёл в партер, что раньше против Вудли удавалось сделать лишь единицам. Встать Вудли сумел лишь ценой нескольких пропущенных ударов. Ковингтон продолжил давить и дальше, периодически донося до цели правый кросс. Во второй пятиминутке Ковингтон начал активно подключать удары ногами и коленями, от которых Вудли спасался в клинче. Экс-чемпион UFC уступал сопернику во всех компонентах боя и безуспешно пытался активизироваться и переломить его ход.

Ковингтон не снижал темпа и в чемпионских раундах, правда, перевести бой в партер Вудли ему какое-то время не позволял, но тоже тратил в борьбе драгоценные силы. В конце концов афроамериканец оказался на земле в неудобной позиции, из которой он пропускал удары пачками и получил серьёзное рассечение. В пятом раунде бой завершился из-за внезапной травмы ребра Вудли после очередного тейкдауна от Ковингтона.

Как сообщал NEWS.ru, поединок американских полусредневесов Нико Прайса и Дональда Серроне завершился ничьей на турнире UFC в Лас-Вегасе.