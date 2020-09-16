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Боксёр Ковалёв призвал Поветкина «угомонить» Уайта навсегда

17:14, 16 сентября 2020
Фото: Dmitry Golubovich//Global Look Press

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв обратился к своему коллеге Александру Поветкину после того, как был анонсирован его реванш с Диллианом Уайтом в ноябре.

Угомони ты его уже навсегда, — написал Ковалёв на странице Поветкина в Instagram.

В первом бою против Уайта 15 августа Поветкин одержал волевую победу. Дважды побывав в нокдауне, он отправил соперника в глубокий нокаут.

Как писал NEWS.ru, боец ММА Магомед Исмаилов предложил, чтобы во время боя с Владимиром Минеевым карточки с номерами раундов выносил футболист сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба.

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