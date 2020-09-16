Боксёр Ковалёв призвал Поветкина «угомонить» Уайта навсегда

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Боец ММА Магомед Исмаилов предложил, чтобы во время боя с Владимиром Минеевым карточки с номерами раундов выносил футболист сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба.

Это же бои, надо заряженного какого-нибудь мужика такого. Дзюбу, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся, — сказал Исмаилов в эфире канала «Матч ТВ». Также Исмаилов отметил, что его...