Фото: kovalboxer/vk.com

Команда российского боксёра Сергея Ковалёва отвергла возможность проведения следующего боя в России.

Проведение боя в России в настоящий момент не рассматривается, — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС.

Ковалёв лишился звания чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса, после чего взял паузу в выступлениях, однако так и не объявил о завершении карьеры.

Последний бой в России Сергей провёл в августе 2019-го, нокаутировав британца Энтони Ярда.

Как писал NEWS.ru, поединок российского бойца Рамазана Эмеева в UFC, запланированный на февраль, отменён.

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