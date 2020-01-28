https://static.news.ru/photo/08c80446-41d5-11ea-b058-fa163e074e61_660.jpg Фото: kovalboxer/vk.com

Команда российского боксёра Сергея Ковалёва отвергла возможность проведения следующего боя в России.

Проведение боя в России в настоящий момент не рассматривается, — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС.

Ковалёв лишился звания чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса, после чего взял паузу в выступлениях, однако так и не объявил о завершении карьеры.

Последний бой в России Сергей провёл в августе 2019-го, нокаутировав британца Энтони Ярда.