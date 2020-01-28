Команда российского боксёра Сергея Ковалёва отвергла возможность проведения следующего боя в России.
Проведение боя в России в настоящий момент не рассматривается, — цитирует представителя команды Ковалёва ТАСС.
Ковалёв лишился звания чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса, после чего взял паузу в выступлениях, однако так и не объявил о завершении карьеры.
Последний бой в России Сергей провёл в августе 2019-го, нокаутировав британца Энтони Ярда.
Как писал NEWS.ru, поединок российского бойца Рамазана Эмеева в UFC, запланированный на февраль, отменён.