Костя Цзю заявил, что никогда не выступал за Россию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил, почему не выступал на ринге под флагом какой-либо страны и заявил, что никгода не представлял Россию. Его интервью было опубликовано на YouTube-канале Hustle MMA.

Я прожил в Австралии более 20 лет и эта страна приняла меня, как родного. Я уезжал из Советского Союза, из другой страны, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию, — сказал Цзю.

Он добавил, что выступал вообще без флага, так как профессиональный спорт — это немного другое, там каждый выступает за себя, а не за страну.

Костя Цзю завершил карьеру в 2005 году в возрасте 35 лет после поражения от британца Рикки Хаттона. Всего в его активе 31 победв (25 - нокаутом) и два поражения. Ещё один бой был признан несостявшимся. На поединках он обозначался как австралийский боксёр.

13 июня Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.