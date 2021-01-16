Костя Цзю рассказал об условиях возвращения Нурмагомедова к боям

https://static.news.ru/photo/a2737a1c-58c7-11eb-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю допустил, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в промоутерской организации UFC при одновременном выполнении нескольких условий.

Ветеран бокса заявил, что главными факторами для российского бойца являются «мотивация и разрешение мамы». Цзю отметил, что финансовая сторона вопроса также имеет значение, но уступает по важности мнению матери.

Последний бой Нурмагомедов провёл не так давно, пауза была небольшой. Хабиб должен получить правильное предложение и разрешение мамы. Моя мама так и не захотела, чтобы я выступал. Своё слово я держу. Для Хабиба решение мамы имеет значение. И это правильно, — сказал Цзю в беседе с Championat.com.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. Свое решение уйти из UFC он мотивировал просьбой матери. За четыре месяца до боя с Гейтжи от коронавируса скончался отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

16 января глава UFC Дэйна Уайт объявил, что возвращение Хабиба Нурмагомедова возможно, писал NEWS.ru. До этого боец провёл с Уайтом встречу за закрытыми дверями.