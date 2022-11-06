Костя Цзю оценил победу Бивола над Рамиресом в титульном бою Костя Цзю оценил победц Бивола над Рамиресом в титульном бою

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Костя Цзю

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в интервью MMA.Metaratings.ru отметил превосходство россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом. С точки зрения Цзю, россиянин был очень хорошо готов.

Соперник у Дмитрия был неплохой, но все-таки на уровень Бивол выше. У россиянина не было такой вещи как недооценка соперника. При любых раскладах ты будешь серьезно готовиться, если тебе предстоит встреча с небитым соперником. Даже по взгляду, который читался во время битвы взглядов, было видно, что Бивол очень хорошо готов к бою, — сказал Цзю.

С его точки зрения, если состится реванш Бивола и Сауля Альвареса, то россиянин может выступить еще лучше, чем в первый раз.

Бивол победил Рамиреса в ночь на 6 ноября. Бой прошел в Абу-Даби и продлился все 12 раундов. По итогам поединка все трое судей отдали победу россиянину: 118:110 и дважды 117:111.

В мае 2022 года Бивол победил и Сауля Альареса, но там было более близкое судейское решение: все трое рефери дали счет 115:113 в пользу Дмитрия.