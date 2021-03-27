Кошмар наяву: что ждёт теперь нового короля тяжёлого веса Франсиса Нганну

Француз камерунского происхождения Франсис Нганну нокаутировал во втором раунде самого успешного тяжеловеса UFC Стипе Миочича и стал новым чемпионом в тяжёлом весе, увеличив до трёх число выходцев из Африки с поясами организации. Теперь у него будет выбор — продолжение трилогии с Миочичем или супербой с легендарным Джоном Джонсом. Абубакар Нурмагомедов открыл счёт своим победам в октагоне, а Тайрон Вудли сделал очередной шаг к завершению карьеры.

Три года, которые изменили всё

О том, что реванш стареющей легенды тяжёлого веса Стипе Миочича и Камерунского Кошмара Франсиса Нганну сложится по-другому, мы писали ещё накануне боя. Возраст и многочисленные битвы не прошли для Миочича бесследно, и в каждом размене ударами он ходил по лезвию бритвы. Но главное, что изменился сам Нганну. Во-первых, француз прокачал защиту от тейкдаунов, что показал уже при первой попытке американца пройти в ноги, когда заблокировал его проход, зашёл за спину и оттуда нашпиговал его голову жесточайшими ударами. После этого Нганну, понимая, что забрал раунд, мудро взял паузу на передышку и восстановление для своей могучей мускулатуры. Наконец, главный козырь — удары навстречу сработал во втором раунде. Вслед за Камару Усманом и Исраэлем Адесаньей Африка получила третьего чемпиона UFC и теперь вправе требовать у себя на континенте первый турнир в истории, подобно легендарной боксёрской «Битве в джунглях».

Джонс, Льюис, Волков

Определённо, после такого боя мгновенный реванш Миочичу точно не нужен, так как здоровье легенды не стоит подвергать излишнему риску. В подавляющем большинстве трилогий в UFC, победитель второго боя забирал и решающий поединок. Кроме того, второй бой показал, что брать Нганну Стипе уже нечем, а перебегать на 25-минутной дистанции и ни разу крепко не получить в ответ в 39 лет будет уже невозможно. Миочичу уже никому ничего не надо доказывать. Его карьера в UFC была великолепной, а потому можно уйти прямо сейчас или провести ещё два-три боя с топовыми соперниками, на что Миочичу ещё вполне хватит пороха.

Для Нганну же есть куда более интересные вызовы. Во-первых, это Джон Джонс, который после его победы попросил показать ему деньги, то есть дал ясно понять, что готов рисковать здоровьем и статусом величайшего бойца ММА всех времён и весовых категорий за хороший гонорар. И этот бой — приоритетный выбор и для Нганну, и для UFC, а возвращение зрителей на трибуны даст шанс бойцам и на увеличение заработков. Следующим на очереди стоит также крепкий панчер Деррик Льюис, который побеждал Нганну в странном бесконтактном бою и сейчас заслужил право на титульный бой, вырубив Кёртиса Блейдса. Наконец, недалеко в очереди и Алексей Волков, единственный в ближайшей перспективе белый претендент на чемпионский титул, но ему, скорее всего, надо будет одержать ещё одну победу над топовым соперником. Самый очевидный вариант — это ещё одна восходящая звезда из Франции Сириль Ган, но и Миочич весьма неплохой вариант.

С Вудли теперь покончено

Карьера экс-чемпиона UFC, 38-летнего американца Тайрона Вудли де-факто завершилась в один день с выступлениями Александра Поветкина. Даже если после неминуемого увольнения из UFC высокооплачиваемый ветеран решит продолжить карьеру и даже найдёт работодателя, готового платить достойный гонорар, вряд ли его будет ждать небо в алмазах. С каждым последующим боем после лишения титула в схватке с Камару Усманом Вудли выглядит всё хуже и хуже. Вот и здесь он напоследок решил порадовать зрелищностью и вместо унылой возни в клинче и на канвасе решил устроить в первом раунде бескомпромиссное рубилово.

Попав пару раз по бразильцу, он окончательно поверил в себя и нарвался на встречный удар, от которого уже не успел оправиться. Более молодой и ещё голодный до побед Луке не отпустил Вудли и, не сумев его добить ударами у сетки, свалил на землю и применил эффектное удушение Д'Арсе против обессиленного соперника. Для Вудли это очень плохой знак. Во-первых, он стал хуже держать удар, во-вторых, впервые в карьере проиграл в первом раунде, а в-третьих, впервые сдался. Потому лучший вариант для Вудли — это завершить пока ещё славную карьеру сейчас, не доводя дело до новых избиений у старого друга Скотта Кокера или в боях на голых кулаках.

Главный поезд хайпа вернули на рельсы

После сломанной в бою с Марлоном Верой ноги, которая обернулась первым поражением в карьере главной надежды на статус будущее звезды UFC, ей требовалась реабилитация. Овеянного с ног до головы хайпом Шона О'Мэлли, из которого UFC пытается делать нового Конора Макгрегора, свели с пробитым бразильцем Томасом Алмейдой, проигравшим четыре из пяти предыдущих боёв. Задачи вернуть О'Мэлли уверенность в себе, а зрителям показать очередное яркое шоу, были выполнены на 100%. Уже в первом раунде всё могло закончиться нокаутом, но О'Мэлли, вместо того чтобы добить соперника, начал праздновать победу. Как оказалось, он лишь растягивал удовольствие, а в заключительном раунде уже играючи завершил бой. Однако спешить с восторгами и кричать о будущем чемпионе и грозном сопернике для Петра Яна пока не стоит. О'Мэлли победил деморализованного соперника, переживающего не лучшие времена, но при этом даже Алмейда показал в его защите немало пробелов.

Нурмагомедов снова побеждает в октагоне

Дебют двоюродного брата ушедшего в отставку чемпиона UFC в лёгком весе Абубакар Нурмагомедов дебютировал в октагоне неудачно, проиграв на пока последнем из российских турниров немецкому поляку Давиду Заваде, поэтому во втором поединке ему требовалась реабилитация. Не хватающий звёзд с неба соперник Джаред Гуден способствовал тому, чтобы яркий представитель клана Нурмагомедовых показал все свои лучшие качества в октагоне. И он не разочаровал. Первые два раунда наглядно демонстрировал, что Нурмагомедовы умеют не только классно бороться, но и рубиться в стойке, где он уничтожал соперника комбинационными атаками, а в заключительной пятиминутке перевёл американца на землю и там уже показал всю силу цумадинской борьбы.