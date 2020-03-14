Тётя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса. Сам спортсмен призвал коллег не пренебрегать правилами гигиены и избегать рукопожатий.
Об этом Макгрегор
Я часто заставляю людей говорить, что им не нужна фотография, просто надо пожать руку. И я соглашаюсь. Поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно, — отметил ирландец в своём сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 2547 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. В стране от заболевания умерло ещё 250 человек. Всего на территории государства заболели 17 600 человек, 1266 из них умерли. Состояние 1328 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 1439 заразившиеся выздоровели.
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