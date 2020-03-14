https://static.news.ru/photo/9167c470-65a3-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Тётя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса. Сам спортсмен призвал коллег не пренебрегать правилами гигиены и избегать рукопожатий.

Об этом Макгрегор написал на своей странице в Insragram, отметив, что происходит какая-то ерунда, когда умирает сестра его мамы.

Я часто заставляю людей говорить, что им не нужна фотография, просто надо пожать руку. И я соглашаюсь. Поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно, — отметил ирландец в своём сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2547 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. В стране от заболевания умерло ещё 250 человек. Всего на территории государства заболели 17 600 человек, 1266 из них умерли. Состояние 1328 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 1439 заразившиеся выздоровели.