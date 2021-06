Король шоу вернулся: за что мы любим Нейта Диаса

Нигериец Исраэль Адесанья лишился ореола непобедимости после неудачной попытки завоевать пояс в полутяжёлом весе. Ян Блахович в принципе показал, как нигерийца можно и нужно побеждать: резкие проходы в ноги в центре клетки и контроль на земле. При этом нужно быть осторожным с ним в разменах ударами. Марвин Веттори в первом бою, когда оба ещё только начинали свой путь к вершине UFC, смотрелся намного успешнее. В этот раз он всё делал правильно и даже провёл своевременный тейкдаун в начале боя, но в отличие от Блаховича не мог долго удерживать соперника на земле.

Адесанья при этом не показал чего-то выдающегося. Он ни разу не потряс крепкого соперника, не нанёс ему большого урона многочисленными ударами по ногам, но при этом разница в классе была очевидной. Кого бы теперь ни подобрала ему UFC в качестве соперника для следующей защиты, будь то уже битые им Пауло Коста, Роберт Уиттакер или пришедший из полусреднего веса Даррен Тилл, вряд ли они что-то могут противопоставить Адесанье с его выдающейся скоростью и габаритами для этого веса.

Казалось, что обладатель пушечного удара для легчайшего веса Дейвисон Фигейреду пришёл всерьёз и надолго. Даже ничья в последнем бою с мексиканцем Брэндоном Морено казалась досадным разочарованием из-за того, что чемпион вышел на защиту спустя месяц после предыдущего боя. Однако перед очередным поединком с Морено звоночек прозвучал уже на взвешивании. Фигейреду сделал вес за считаные секунды до дедлайна, лишь сняв с себя нижнее бельё. В бою он выглядел крайне вялым и измотанным с первых минут. При этом проблемы с весом у бразильца случались и раньше — из-за них он не смог получить титул после первой победы над Джо Бенавидесом. Сейчас после потери пояса очевидное решение для него — уйти в полулёгкий вес и принять там более серьёзную конкуренцию, но он попросил третий бой, что может огорчить россиянина Аскара Аскарова.

Бывают случаи, когда победивший боец по факту проигрывает, а проигравший побеждает. В какой бы форме ни находился Нейт Диас и сколько бы он ни проигрывал, на него будет спрос, потому что он такой один. Приняв бой в статусе явного андердога против претендента на чемпионский титул Леона Эдвардса, Диас закатил невероятное шоу с мимикой, жестами и посильными только ему трюками. Он получил тяжелейшие рассечения и несколько мощных ударов от хорошо обученного и настроенного соперника. Казалось, единственной интригой боя было то, достоит ли Нейт до конца, но надо знать Стоктонского Хулигана. На последней минуте он потряс Эдвардса и всё оставшееся время бегал за ним, пытаясь добить. Британец сохранил победу с финальным гонгом, но моральным победителем под восторженный рёв толпы выходил Диас — ветеран без рейтинга, едва не пустивший под откос его третьего номера.

Шотландский полутяж Пол Крейг по праву считается лучшим в Европе мастером джиу-джитсу. С его треугольником в дебюте в UFC познакомился Магомед Анкалаев, попавшись в него на последней секунде боя. В этот раз шотландец преподал жестокий урок другому перспективному сопернику — Джамалу Хиллу. Поймав его в плотный треугольный захват уже в начале боя, он усиливал давление и осыпал соперника ударами, а тот не сдавался. В конце концов неладное заметил рефери, обративший внимание на то, что рука американца безжизненно висит, и остановил бой.