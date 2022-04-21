Король отомстит Злодею за Поветкина. Фьюри и Уайт подерутся в выходные

23 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский бой тяжеловесов Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта за титул по версии WBC. NEWS.ru настаивает на обязательном просмотре этого поединка.

Денежный мешок

Хотя Диллиан Уайт и известен в России за счёт двух поединков с Александром Поветкиным, но грозной силой в дивизионе он был всегда. Только официальным претендентом на пояс WBC он является уже пять лет. Сначала Деонтей Уайлдер, а затем и Тайсон Фьюри не позволяли британскому Злодею провести поединок за титул.

Конечно, краеугольным вопросом был фактор финансового вознаграждения для претендента. Несколько раз он брал отступные, чтобы чемпионы решили свои дела, будучи уверенными, что сам Уайт не обратится в суд.

После того как в противостоянии Фьюри и Уайлдера была поставлена точка, а Энтони Джошуа потерял пояс, стало понятно, что откладывать встречу в очередной раз не имеет смысла. Тут-то Злодея понесло. Он затребовал 45% общего гонорарного фонда, что является немыслимым условием. Рядовые боксёры обычно получают 10% или чуть больше, в зависимости от своего статуса.

Поскольку промоутеры Фьюри Фрэнк Уоррен и Боб Арум одержали победу в торгах, гонорар Уайта составил $8 миллионов, что составляет 20%общей суммы — $41 миллион. Впрочем, чемпион (Фьюри) даже таким распределению был не очень доволен.

Многовато. На 7,5 млн больше, чем ты стоишь, — посчитал Цыганский Король.

До экватора

Но можно понять и Уайта. У него в пассиве есть два поражения, а третье практически навсегда отдалит британца от титульных перспектив. Злодей осознаёт, что ему предстоит главный бой в карьере, поэтому уже сейчас Диллиан хочет обеспечить безбедную старость. Кто бы на его месте поступил иначе?

Диллиан Уайт Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Тем более Уайт является аутсайдером в предстоящем поединке. Не до такой степени, чтобы утверждать, что у него нет шансов в принципе, но для победы над Фьюри ему потребуются титанические усилия. Диллиан уже имеет большой опыт серьёзных боёв. Помимо Поветкина можно вспомнить два поединка с Дереком Чисорой и поражение от Энтони Джошуа в 2015 году.

Однако у Фьюри значительно больше опыта. К тому же он физически мощнее и технически более подкован, чем нынешний соперник. В пользу Тайсона говорит и его выносливость на длинной дистанции. Ни разу не было замечено, чтобы Цыганский Король проседал в поздних раундах. С Диллианом же такое случалось не раз.

Поэтому Уайту жизненно важно донести свой мощный удар справа до челюсти соперника в первой половине боя. Нокаутировать Фьюри будет невероятно трудно. Даже Уайлдеру это не удалось. Но Злодей может «уронить» чемпиона, а затем провести длительную атаку, которая послужит сигналом для рефери к остановке.

Если встреча пересечёт свой экватор, шансы Уайта будет таять быстрее, чем снег в Центральноафриканской Республике. Рассчитывать на победу в такой ситуации он может только в случае травмы соперника или форс-мажора. Но, учитывая суммарную огневую мощь обоих боксёров, крайне вероятно, что кто-то примет горизонтальную фигуру пятиконечной звезды до старта седьмого раунда.

Дальше Усик

Поскольку Фьюри проводит обязательную защиту пояса, реванш не прописан контрактом. Победитель встречи сам сможет определять свою судьбу. Повторить поединок боксёры могут только при взаимном желании.

Маловероятно, что они будут к этому стремиться, поскольку в последних числах июня планируется ещё один статусный бой. Украинец Александр Усик будет защищать три титула чемпиона мира в поединке с Энтони Джошуа. Объединительный бой — конечная цель победителей этих противостояний.

Последним абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе был Леннокс Льюис. И было это в 1999 году, когда британец после победы над Эвандером Холифилдом завладел тремя титулами: WBA, WBC и IBF. Организация WBO была признана боксёрским сообществом только в 2006 году.

За это время тремя поясами владели Владимир Кличко, Фьюри и Джошуа, а Александр Усик был абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и до исторического достижения в самой престижной весовой категории ему осталось выиграть только один титул.

Очевидно, что искушение стать первым в истории есть у каждого из образовавшегося квартета. И даже Тайсон Фьюри со своими бесконечными заявлениями о завершении карьеры не способен никого обмануть.