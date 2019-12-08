Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Российский боец Ultimate Fighting Championship Яна Куницкая (12-5) проиграла техническим нокаутом в третьем раунде американке Эспен Лэдд (9-1) на турнире в Вашингтоне.

Первый раунд изобиловал клинчами, в которых Куницкая имела преимущество за счёт ударов коленями, однако концовка осталась за её соперницей. Лэдд перевела бой в партер, забрала контроль со спины и успела...