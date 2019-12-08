Российский боксёр среднего веса Матвей Коробов (28-3-1, 14 КО) в начале второго раунда получил травму плеча и уступил техническим нокаутом британцу Крису Юбэнку (29-2, 22 КО) в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBA.
Спустя 34 секунды после начала второго раунда российский боксёр не смог продолжить бой из-за травмы левого плеча. Юбэнк одержал победу техническим нокаутом.
Как сообщал NEWS.RU, россиянка Яна Куницкая потерпела второе поражение в UFC, уступив техническим нокаутом в третьем раунде американке Эспен Лэдд.
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