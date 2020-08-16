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Кормье завершил карьеру после поражения от Миочича

21:43, 16 августа 2020
Фото: vk.com/ufc_news

41-летний американец Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения в поединке за титул чемпиона UFC от Стипе Миочича на турнире UFC 252.

Меня не интересуют бои ни за что, кроме титулов. Не думаю, что в будущем у меня будет титульный бой. Это был долгий путь. Я только что дрался в своём последнем бою за титул, и это был хороший бой, — приводит слова Кормье ESPN.

Как сообщал NEWS.ru, по итогам пяти раундов в третьей встрече этих соперников победу единогласным решением судей одержал Миочич и сохранил титул.

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