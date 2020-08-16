Кормье завершил карьеру после поражения от Миочича

41-летний американец Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения в поединке за титул чемпиона UFC от Стипе Миочича на турнире UFC 252.
Меня не интересуют бои ни за что, кроме титулов. Не думаю, что в будущем у меня будет титульный бой. Это был долгий путь. Я только что дрался в своём последнем бою за титул, и это был хороший бой, — приводит слова Кормье ESPN.
Как сообщал NEWS.ru, по итогам пяти раундов в третьей встрече этих соперников победу единогласным решением судей одержал Миочич и сохранил титул.
Добавьте наши новости в избранные источники