Кормье рассказал, как Хабиб пожалел родителей Гейтжи

Фото: Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видео о том, как чемпионАбсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов готовился к бою с американцем Джастином Гейтжи опубликовала команда российского бойца в YouTube-канале.

В ролике есть съёмки с весогонки и рассказ спортсмена о тренировке и жёсткой диете. Команда также показала встречи Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC Даниэлем Кормье и командой российского бойца Александра...