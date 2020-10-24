Кормье рассказал, как Хабиб пожалел родителей Гейтжи

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не стал делать рычаг локтя и провёл треугольник в поединке с Джастином Гейтжи.
Он сказал мне, что видел интервью Гейтжи, где он говорил, что не будет сдаваться. Поэтому, когда он вышел на болевой, то решил применить треугольник, который, как он говорил, любимый приём его папы. Войдя в маунт, он мог выйти и на треугольник, и на рычаг локтя. Но зная, что Джастин не будет сдаваться, он решил не причинять ему боль на глазах у родителей, поэтому решил провести треугольник и просто «усыпить» его, — рассказал Кормье в интервью ESPN.
24 октября Хабиб Нурмагомедов провёл третью защиту титула, победив удушением треугольником во втором раунде Джастина Гейтжи, и объявил о завершении карьеры.
Как писал NEWS.ru, команда Хабиба опубликовала уникальные кадры подготовки к бою с Гейтжи.