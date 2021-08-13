Корешков победил Хомаси на турнире Bellator 264

Российский боец полусреднего веса Андрей Корешков (24-4) победил по очкам ливанца Саба Хомаси (15-10) на турнире Bellator 264 в Анкасвилле (США).

Соперники начали бой с ударов ногами, где ливанец нанёс несколько жёстких ударов по передней ноге соперника, а Корешков был вынужден идти в клинч, где также не преуспел. В концовке раунда в размене ударами с дистанции россиянин смотрелся лучше и эффектно пробил пару раз коленом по касательной. Во втором раунде Андрей развил успех жёсткой серией у сетки и насовал сопернику коленями так, что сильно разбил нос. От очередного колена Хомаси спасался уже на земле, где Корешков был близок к добиванию и удушению ручным треугольником.

Хомаси сразу полез в ноги в заключительном раунде, но Корешков его заблокировал и начал разбивать жёсткими ударами сверху. Некоторые из них несли серьёзный урон. Андрей проходил за спину и пытался проводить удушение, однако ливанец сумел выиграть позицию продержаться до финального гонга. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Корешкову со счётом 30:27 и 30:26 (двое).

Как сообщалось ранее, российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (18-2) проиграл американцу Рафаэлу Стотсу на турнире Bellator 264 и не смог стать официальным претендентом на титул в легчайшем весе.