https://static.news.ru/photo/7ecbb9d2-23f1-11ea-80f8-fa163e074e61_660.jpg Чан Сун Чжун Фото: koreanzombiemma/instagram.com

В Корее завершился последний турнир Ultimate Fighting Championship в 2019 году. В главном бою вечера полулегковес Чан Сун Чжун (15-5) по прозвищу Корейский Зомби нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгара (22-8-1).

В первом раунде Чжун защитился от перевода в партер, потряс Эдгара двойкой, после чего принялся добивать на настиле, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном бою вечера в полутяжёлом весе швейцарский турок Волкан Эздемир победил раздельным решением судей австрийского серба Александра Ракича.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Саид Нурмагомедов потерпел первой поражение в UFC, уступив по очкам бразильцу Раони Барселосу.