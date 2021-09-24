Кореец Рэ Юн Ок стал чемпионом ONE в лёгком весе

В Сингапуре завершился очередной турнир азиатской лиги ONE. В главном бою вечера кореец Рэ Юн Ок победил по очкам американца Кристиана Ли и стал чемпионом ONE в лёгком весе.

После разведки в начале боя Ли вошёл в клинч и нанёс несколько жёстких ударов коленями в голову, а затем провёл серию по корпусу, разорвав захват. Чемпион продолжил и дальше оказывать давление на соперника и тревожить его жёсткими ударами у сетки, впрочем и Ок несколько раз успешно контратаковал, используя свою длину рук. К середине боя чемпион стал застаиваться и терять темп, что позволило корейцу провести несколько успешных атак. Потрясённый Ли был вынужден отступить, но затем в контратаке отправил соперника в нокдаун и попытался задушить на земле, однако концовку раунда украл претендент.

Четвёртый раунд соперники провели на дистанции, в спокойном темпе обмениваясь одиночными ударами, от которых больший ущерб получил Ли, при этом на последней минуте Ок взорвался и снова потряс соперника. Финальный раунд должен был стать решающим даже при том, что в ONE бой оценивают в целом, а не по раундам. Чемпион активизировался и попытался навязать сопернику борьбу, но кореец отлично защищался и в концовке снова удивил соперника сериями жёстких ударов. По итогам боя все трое судей отдали победу Оку.

В титульном поединке в минимальном весе филиппинец Джошуа Пасио победил техническим нокаутом в первом раунде японца Йосуке Саруту.

Как сообщалось ранее, непобеждённый российский тяжеловес Анатолий Малыхин нокаутировал иранца Амира Алиакбари в первом раунде на турнире азиатской лиги ONE в Сингапуре и стал обязательным претендентом на титул чемпиона организации в тяжёлом весе.