Конор Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Тони Фергюсона

https://static.news.ru/photo/8e82de34-817d-11ea-ab46-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал в своём Twitter сообщение, в котором пообещал избить американца Тони Фергюсона.

Ха-ха-ха. Ты будешь избит до каждого ядра своих межпозвоночных дисков, когда доберусь до тебя, — написал спортсмен в соцсети.

Однако через некоторое время он удалил свой пост.

Как ранее писал NEWS.ru, российский боец Хабиб Нурмагомедов в очередной раз нелестно высказался в отношении Макгрегора, назвав его «старой проституткой». Это произошло во время прямого эфира в социальной сети.