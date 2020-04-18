Конор Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Тони Фергюсона

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал в своём Twitter сообщение, в котором пообещал избить американца Тони Фергюсона.
Ха-ха-ха. Ты будешь избит до каждого ядра своих межпозвоночных дисков, когда доберусь до тебя, — написал спортсмен в соцсети.
Однако через некоторое время он удалил свой пост.
Как ранее писал NEWS.ru, российский боец Хабиб Нурмагомедов в очередной раз нелестно высказался в отношении Макгрегора, назвав его «старой проституткой». Это произошло во время прямого эфира в социальной сети.
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