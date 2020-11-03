Конор Макгрегор сравнил себя с хирургом

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продолжает эпатировать публику. В очередной публикации в соцсетях он напомнил о своих успехах в турнирах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Конор опубликовал в Instagram нарезку ярких моментов из поединков со своим участием. Ирландец заявил, что умеет усыплять соперников не хуже профессиональных врачей.

Я усыпил больше бойцов, чем хирурги на операциях. Да, я миллионер и иду за миллиардом. Серьёзно! — написал Макгрегор.

Известный задира и трештокер, Конор уже трижды объявлял о завершении карьеры в смешанных единоборствах, однако каждый раз менял решение. В последний раз он вернулся, соблазнившись перспективой поединка с Дастином Порье, которого он уже однажды побил в 2014 году. Подробности предстоящего боя пока неизвестны, за исключением того, что он пройдёт в лёгкой весовой категории.

На счету Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, 22 победы и четыре поражения. Самой громкой его неудачей стал проигрыш россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хоккеист Андрей Рычагов, выступающий во Франции, призвал Хабиба быть осторожнее в выражениях. Нурмагомедов жёстко раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона на фоне трагической истории об убийстве учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Рычагов назвал такую реакцию Хабиба неосторожной, так как за ним следят миллионы, и он несёт огромную ответственность перед людьми за свои слова и действия.