Конлан победил Балуту и стал интернациональным чемпионом WBO

https://static.news.ru/photo/0f0c226e-aa35-11eb-9f35-96000091f725_660.jpg Фото: © Â©INPHO/Jonathan Porter, via www / globallookpress

В Лондоне завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого непобеждённый перспективный ирландец Майкл Конлан (15-0, 8 КО) победил решением большинства судей румына Ионута Балуту (14-3, 3 КО) и завоевал интернациональный титул по версии WBO во втором легчайшем весе.

Поединок получился крайне упорным, а инициатива по ходу боя несколько раз переходила из рук в руки. Балута сохранял агрессивность вплоть до финального гонга и оказался самым серьёзным испытанием для перспективного ирландца на пути к чемпионскому титулу. По итогам 12-ти раундов один из судей поставил ничейный счёт 114:114, а двое других отдали победу Конлану со счётом 115:114 и 117:112.

Как сообщалось ранее, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон проведёт бой-реванш с Ленноксом Льюисом, британским и канадским экс абсолютным чемпионом в этой же весовой категории.