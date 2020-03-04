https://static.news.ru/photo/d806103e-5e15-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Внеплановый конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), который должен пройти в Будапеште перенесён на три месяца и состоится 20 июня в Будапеште.

В связи с распространением коронавируса в Европе многие правительства принимают ограничительные меры, включающие отмену мероприятий с целью предотвратить распространение коронавируса. Принимая во внимание эти меры и рекомендации, мы держим руку на пульсе, — приводит слова временного президента AIBA Мохаммеда Мустасана пресс-служба организации.

Более того, как сказано в сообщении, AIBA получила письмо от Венгерской федерации бокса с просьбой перенести конгресс в связи с возможным присутствием на конгрессе делегатов из стран с повышенным риском.

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