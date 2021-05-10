Кому бояться: Кличко захотел вернуться в бокс

Эпоха доминирования братьев Кличко в тяжёлом длилась больше 10 лет и завершилась довольно давно — где-то с поражения Владимира от Тайсона Фьюри в октябре 2015-го. Но это не значит, что мы не увидим одного из братьев на ринге снова. 45-летний Владимир заявил о планах вернуться, и похоже, он говорит вполне серьёзно. У него есть свои причины это сделать.

Кличко-младший заявил об уходе из бокса после поражения от Энтони Джошуа четыре года назад. Для Владимира тот проигрыш стал вторым подряд, но уровень, на котором он боксировал тогда, недоступен для 99,9 процента тяжеловесов на планете. Он до 11-го раунда ни в чём не уступал 28-летнему непобеждённому британскому гиганту, отправил его в нокдаун и проиграл из-за ошибочной тактики, предложенной старшим братом.

Виталий сам потом признавался, что посоветовал брату не торопиться с добиванием потрясённого Джошуа, дескать, тот сам из-за огромного веса не выдержит темпа. Но тот выдержал и в 11-м раунде донёс роковой апперкот. Не факт, что Кличко бы выиграл, пойди он в атаку в седьмом раунде, но у букмекеров он в тот момент считался явным фаворитом. Джошуа был в нокдауне впервые в профи-карьере, он поднялся с большим трудом. Обычно украинец таких соперников дожимал на классе.

Но даже несмотря на поражение, форма Кличко в тот момент была отличной. Многие считали, что она вообще была лучшей за последние лет 10, хотя Владимиру тогда уже был 41 год. Сейчас ему 45, и он находится в шаге от объявления о возвращении. Вот что он сказал.

Владимир Кличко KlitschkoOfficial/facebook.com

Моя мотивация остаётся прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года, — приводит слова Кличко портал Meta Ratings.

Джордж Форман, как известно, дрался с Мохаммедом Али и побеждал Джо Фрейзера ещё в начале 1970-х, а затем, в 1994-м снова вышел на титульный бой — с Майклом Мурером, и выиграл. Форману тогда было 45 лет и до сих пор он остаётся самым пожилым чемпионом мира в тяжёлом весе. В полутяжёлом его рекорд побил Бернард Хопкинс, владевший титулами в 49 лет, но именно в тяжах рекорд Формана всё ещё держится.

Если Кличко решит вернуться в 2021-м или 2022 году, то у него есть все шансы этот рекорд обновить. Здесь, правда, есть один маленький нюанс. Форман выходил против Мурера — человека, который уступал ему в классе даже несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. Кличко же придётся иметь дело с кем-то из британских великанов, которым он уже проигрывал. Из четырёх основных поясов тремя владеет Энтони Джошуа, одним — Тайсон Фьюри. Есть ещё так называемые второстепенные чемпионские титулы, их можно легко забрать у Тревора Брайна или Роберта Хелениуса, но разве Владимира когда-то интересовали второстепенные пояса? В лучшие годы — точно нет.

Если представить, что 45-летний Кличко вот так сходу, после четырёхлетней паузы выйдет на Джошуа или Фьюри — что будет? Ничего хорошего для Владимира. Если он не смог победить их шесть и четыре года назад, то предположить, что он победит сейчас, — супернаивно. Чудеса в боксе случаются, но как и в любой другой сфере жизни — очень редко. Даже полуторагодичный простой плохо сказывается на кондициях 30--35-летних боксёров, что мы видели в недавних боях Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Здесь же ситуация намного сложнее.

KlitschkoOfficial/facebook.com

Даже если предположить, что Владимир за собой внимательно следил и к 45 годам сохранил прекрасные физические кондиции (скорее всего, так и есть), то боксёрские инстинкты и скорость рук не могли остаться прежними. Просто не могли. Если не боксировать регулярно, инстинкты неизбежно притупляются. Против Тайсона Фьюри сейчас делать будет просто нечего. Единственный способ составить конкуренцию ему или Джошуа — сначала побить кого-то из крепких претендентов. А лучше — двух. Наверняка, сам Владимир это понимает.

Надо сказать, что если Владимир захочет вернуться по-настоящему, он сможет это сделать. Его физическая мощь и даже притупившиеся боксёрские навыки — это до сих пор слишком хорошо для подавляющего большинства тяжей. Практически — для всех. Фьюри, Джошуа, Уайлдер и Усик — вне списка. Но условных Чарльза Мартина, Тревора Брауна, Роберта Хелениуса и некоего Богдана Дину он перебоксирует без проблем хоть через месяц. А всё это — топовые претенденты. Даже с Дереком Чисорой Владимир, скорее всего, был бы фаворитом.

Словом, возвращение Кличко — интереснейшая тема для любителей бокса. Его доминирование не было весёлым, он боксировал без риска и почти без драмы, но после его ухода тяжёлый вес не стал богаче. Лучшие с лучшими почти не дерутся, Фьюри по два года готовится к боям с чемпионами, а остальные таких боёв избегают вовсе. Даже 45-летний Владимир сделал бы ситуацию в дивизионе в разы более интригующей. Хочется верить, что он задумался о возвращении на полном серьёзе.