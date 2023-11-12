Комиссия в США дисквалифицировала брата Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Фото: Jose Prestes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) приняла решение отстранить российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X) американский журналист Ариэль Хельвани. В связи с этим был аннулирован результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 в октябре 2023 года, в котором Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом и защитил титул чемпиона в легком весе.

По словам исполнительного директора CSAC Энди Фостера, которые приводит Хельвани, Нурмагомедов имел рецепт на использование запрещенного вещества, но не подал заявку на терапевтическое исключение. Название вещества не раскрывается. Кроме того, Нурмагомедов оштрафован на $50 тысяч и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Усману Нурмагомедову 25 лет, с ноября 2022 года боец удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе. В активе спортсмена 17 побед и ни одного поражения. Усман является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Андрей Корешков заявил, что лучшим бойцом в истории России является бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. С точки зрения Корешкова, Шлеменко лучше Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.