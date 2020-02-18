https://static.news.ru/photo/fc89de86-5244-11ea-a2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) приняли решение доверить РФ право проведения командного Кубка мира в 2020 году. Соревнования пройдут в октябре.

Об этом сообщили в Федерации бокса России. Турнир будет приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт в восьми российских городах. Финал Кубка состоится в Нижнем Новгороде.

Проведение этих соревнований даст сильный толчок в развитии спорта в России - будут задействованы регионы. И снова взоры всего боксёрского мира будут направлены на нашу страну, — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлёв.

Он отметил, что подобный командный турнир будет проводиться впервые. Кремлёв подчеркнул, что соревнования пройдут на «высочайшем уровне». Для участия в командном Кубке мира уже заявлены более 200 стран. Турнир пройдёт в десяти весовых категориях у мужчин и женщин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинский боксёр Карен Чухаджян, 4 февраля принимавший участие в поединке в Калининграде, рассказал о своём отношении к России с точки зрения политики. Он заявил, что считает РФ агрессором, но при этом не испытывает ненависти к россиянам.