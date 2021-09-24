Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на ЧР в Тюмени

Сборная команда Ханты-мансийского автономного округа в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Вадима Филимонова и Семёна Сучилова, несмотря на круг штрафа, одержала победу в эстафете на проходящем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону.

Югорчане опередили более чем на минуту серебряных призёров из Башкортостана, в составе которых выступили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, который и вывел команду на второе место. Башкирские спортсмены получили два круга штрафа. Бронзовые медали завоевала команда Центрального федерального округа, которая обошлась без штрафных кругов.

Как сообщалось ранее, сборная команда Свердловской области, составленная из членов сборной России, одержала уверенную победу на летнем чемпионате страны в Тюмени в эстафете 4×6 км. Победительницами гонки стали Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова.