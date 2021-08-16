Коллеги по цирку: Моргенштерн сравнил себя с бойцами ММА

Рэпер Моргенштерн высказался о критике в свой адрес со стороны бойцов ММА. Слова артиста приводит YouTube-канал «Руки Выше».

Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не наговорить на Моргенштерна? — сказал рэпер.

Он добавил, что не воспринимает слова бойцов всерьёз и считает их коллегами по цирку. А если бойцы «искренне его ненавидят, то их уровень развития остановился на уровне 10–11 лет».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA. Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко счёл это смешным.