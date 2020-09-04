Коков объяснил поражение в поединке против Вартаняна

https://static.news.ru/photo/488745dc-efaf-11ea-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Мухамед Коков и Эдуард Вартанян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Коков прокомментировал поражение в поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоялся в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе.

Я выигрывал первый раунд, поэтому расслабился. Несколько позиций проигрывал, но чувствовал, что опережаю соперника. Решение судей? У судей какие-то свои симпатии. Это полный бред. Я вообще не чувствую, чтобы оппонент нанёс мне много ущерба. Я на сто процентов был уверен, что поднимут мою руку. Меня лишили заслуженной победы. Я готов на все миллиард процентов дать ему реванш. Видимо, нужно было ещё убедительнее себя проявить. Третий раунд был спорный, но основные два на моей стороне, — отметил спортсмен.

Ранее Вартанян одолел Мухамеда Кокова на турнире АСА 110 в лёгком весе (70.4 кг.) в Москве решением судей.

Вартанян последний раз появлялся в клетке в апреле 2019 года. На турнире ACA 95 он решением судей победил Джошуа Авелеса. Коков последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире ACA 104 россиянин удушающим приёмом победил Висхана Магомадова. В смешанных поединках он провёл 15 поединков и победил в 11 из них.

Как ранее писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона АСА 110 в полусреднем весе, где он встретится с Али Баговым.