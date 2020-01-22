https://static.news.ru/photo/00d330d8-3dae-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев признался, что проведёт как минимум один боксёрский бой.

Сейчас у меня в планах залечить плечо. Его мы залечим, а потом я хочу вернуться в бокс, — приводит слова Кокляева « Спорт-Экспресс ».

Кроме того, 41-летний спортсмен добавил, что будет ли это встреча с Емельяненко или нет, для него не имеет значения.

29 ноября 2019 года Кокляев впервые в спортивной карьере вышел на ринг в качестве боксёра, но уступил бойцу MMA Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко арестовали на семь суток за нарушение общественного порядка. Задержание произошло в одном из отелей Анапы, где спортсмен готовится к соревнованиям, ранее писал NEWS.ru.