Кличко обнял Усика и оценил важность его победы над Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. В том поединке разыгрывались четыре мировых титула: по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, которыми владел англичанин. Видео с Кличко и Усиком было опубликовано на странице DAZNBoxing в Instagram.

Обратно в Украину все пояса вернул. Один остался гулять еще, Саня, один WBC гуляет, — сказал Кличко.

Пояс WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри, который 9 октября встретится с американцем Деонтеем Уайлдером. Это будет их третий бой: в первом была ничья, второй Фьюри выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой Усика с Джошуа прошёл в субботу, 25 сентября. 34-летний украинец выиграл единогласным решением судей со счётом 117:111, 116:112 и 115:113. Перед боем британские болельщики освистали гимн Украины. В Киеве Усика встретили цветами.