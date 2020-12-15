Кличко, Мейвезер и Уорд вошли в Зал славы бокса

https://static.news.ru/photo/bb365526-3f57-11eb-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кличко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывшие абсолютные чемпионы мира Владимир Кличко, Флойд Мейвезер и Андре Уорд были включены в международный зал славы бокса.

Как сообщает Boxingscene.com, по итогам голосования авторитетного жюри ушедшие непобеждёнными из профессионального бокса Мейвезер и Уорд и лучший тяжеловес уходящего десятилетия Кличко обошли бывших чемпионов мира Мигеля Котто и Джеймса Тони. Старший брат Владимира, ныне мэр Киева Виталий Кличко был избрал в Зал славы бокса ранее.

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