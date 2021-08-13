Киргиз Абдыкаров нокаутировал Казаряна и стал чемпионом Open FC

В Бишкеке прошёл турнир лиги Open FC, в главном бою которого киргиз Алимардан Абдыкаров (15-6-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде армянина Айка Казаряна (13-2) и стал победителем Гран-при и чемпионом Open FC в легчайшем весе.

Казарян в первом раунде довольно легко перевёл соперника в партер, прошёл ему за спину и начал проводить удушающий приём, но Абдыкаров ушёл от удушения и вернул бой в стойку, где успел жёстко попасть несколько раз.

Во втором раунде Казарян снова попробовал перевести бой в партер, но был остановлен запрещённым ударом в голову от Абдыкарова, который окончательно забрал инициативу в этой пятиминутке и несколько раз потряс соперника у сетки. Киргизский боец развил свой успех в третьем раунде, сбив соперника с ног лоу-киком и добивая затем на земле. Армянин держался из последних сил, пропуская удар за ударом, пока рефери не остановил бой за считанные секунды до конца третьего раунда.

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Как сообщалось ранее, в Краснодаре прошёл турнир по ММА компании Open FC. В главном бою вечера российский тяжеловес Олег Попов победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Фернандо Батисту и стал претендентом на титул Open FC.