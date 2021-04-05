Американский боксёр Джамал Херринг (23-2, 11 КО) победил техническим нокаутом в шестом раунде британца Карла Фрэмптона (28-3, 16 KO) и отстоял титул чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO на боксёрском турнире в Дубае.

Херринг уже в первых раундах несколько раз на скорости пробивал защиту британца, доставал его джебом и переводил направление атак на корпус, но настоящие проблемы у него начались в пятой трёхминутке,...