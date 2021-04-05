В Эквадоре один из участников турнира по кикбоксингу погиб после пропущенного удара в голову. Об этом написал спортивный журналист Альберто Астудильо.

Инцидент произошёл во время боя, 25-летний боец Джоэль Кауаски получил повреждения головы. Ему пытались помочь медики, однако старания оказались напрасными.

У спортсмена произошло кровоизлияние в мозг после матча, проходившего в рамках Pacific Cup и National Selective Kickboxing Championship, — написал журналист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительница Тюмени два года принимала массивную опухоль за полноту.

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