В Эквадоре один из участников турнира по кикбоксингу погиб после пропущенного удара в голову. Об этом написал спортивный журналист Альберто Астудильо.
Инцидент произошёл во время боя, 25-летний боец Джоэль Кауаски получил повреждения головы. Ему пытались помочь медики, однако старания оказались напрасными.
У спортсмена произошло кровоизлияние в мозг после матча, проходившего в рамках Pacific Cup и National Selective Kickboxing Championship, —
написалжурналист.
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