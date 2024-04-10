Кевин Джонсон сделал прогноз на бой Усик — Фьюри Кевин Джонсон: Фьюри победит Усика, если выступит как с Кличко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Тайсон Фьюри победит Александра Усика, если будет боксировать также, как в 2015 году с Владимиром Кличко, заявил в интервью NEWS.ru американский боксер Кевин Джонсон. По словам боксера, получившего российский паспорт, Усик даже не дотронется до Фьюри.

Все зависит от Фьюри. Если Фьюри будет таким же, каким он был, когда дрался против Владимира Кличко, Усик его даже не зацепит. Люди все еще восхищаются тем, что Тайсон Фьюри сделал с Кличко. Кличко не смог даже тронуть Фьюри, а Тайсон надрал ему зад. Если он сделает то же самое в бою против Усика, он победит. Так что зависит от того, какой Фьюри выйдет на ринг, — сказал Джонсон.

36-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, 35-летний Фьюри — обладатель чемпионского пояса по версии WBC. Украинец выиграл 21 бой из 21 в карьере (13 — нокаутом). У Фьюри есть одна ничья при 33 победах, 24 — нокаутом.

В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей и забрал у него чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что Джонсон решил получить российский паспорт и взял себе новое имя в честь президента России. Теперь американца зовут Кевин Владимирович.